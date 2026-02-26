ボーケイ人気の中、ピンの新作ウェッジ『s259』が上位ランクイン！ 「しっかりと音がする打感とスピン」が評価されています【週間ギアランキング】
好調なセールスを続けているピンが唯一苦戦しているのがウェッジ部門。タイトリストの『ボーケイ』シリーズが圧倒的な強さを見せる中、2月5日に発売された『s259』は大々的なPRを行なったわけではないが、初週も2週目も4位と上々のスタートを切っている。『s259』についてPGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに聞いた。
【写真】4位〜10位も発表！ 最新ウェッジで人気のモデルは？
「試打をした方の評価は高いです。オーソドックスな形状としっかり音がする打感で強いスピンが入ってくれるという声があります」 どんなタイプのゴルファーが購入しているのか？ 「ドライバーやアイアンでピンのクラブを使っている人が中心です。例えば『G440シリーズ』のドライバーとか『i230』アイアンを使っている人がピンのクラブに満足して、『ウェッジもピンにしようかな』と興味を持ってくれます」 ウェッジはボーケイ、クリーブランドの人気が高いが……。 「それは今年も同じ傾向が続くでしょう。特に3月に発売される『SM11』は発売前から問い合わせが多くて、一気に売れそうな気配がします」 ウェッジのトップ3は今週もボーケイ、クリーブランドが占めているが、ピンはトップ3の牙城を崩せるのか？ （ウェッジランキング）1位 ボーケイ SM102位 ボーケイ SM113位 クリーブランド RTZ◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
