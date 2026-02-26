タレントの北斗晶（58）が、初孫・寿々ちゃん（2）との別れ際の写真を公開し、涙を流す寿々ちゃんの姿に悲痛な思いを綴った。

【映像】 初孫の顔出しショット&涙の別れの様子

北斗はブログで寿々ちゃんの顔出しショットを度々アップしており、「お姉さん顔で美人さんですね」「北斗さんにも似てますね」などと話題になっていた。

2歳の初孫との涙の別れに悲痛な思い

2026年2月23日の投稿では、「三つ編みしてあげた。毎日だと大変だけど、時々やってやるのは楽しい（これ…ばーちゃんあるある!?）相変わらず靴下大嫌い。正座もしないで〜と言ってるんだけどなぜか正座する（姿勢は良くなるんだけどね）」と、寿々ちゃんと過ごした自宅での様子を公開。

続けて、「ばーちゃん時間が来たのでショップチャンネル生放送へ…『一緒に行くーーーーえーん』と泣き出して靴を履こうとするすーちゃん。も〜ばーちゃんたまらない。一緒に連れて行かなくてごめんね。ばーちゃん仕事辞めたくなる」と、寿々ちゃんとの別れに悲痛な思いを綴った。

生放送を終え帰宅後にもブログを更新。「行く時は、一緒に行くと泣いていたすーちゃん、帰って抱っこしたらご機嫌さんに戻ってくれました。じーちゃんにもハグ」と仲むつまじい写真を披露している。

この投稿には「出かける時に泣かれるのは、つらいですよね」「笑顔になってよかった」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）