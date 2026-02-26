自転車と歩行者が衝突する交通事故が昨年１年間に全国で３２６９件（前年比２２６件増）あり、統計が残る２００６年以降で最多だったことが２６日、警察庁のまとめでわかった。

歩道や横断歩道での事故が５割超で、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が始まるのを前に、交通ルールの周知徹底が課題となっている。

同庁によると、昨年の自転車と歩行者の事故のうち、軽傷事故は２９１３件（同２２１件増）で９割に上り、死亡・重傷事故は３５６件（同５件増）だった。

歩道や横断歩道での事故は１８５１件で全体の５６％に上った。自転車は車道通行が原則で、歩行者が優先の歩道を走る場合は車道寄りを徐行する必要がある。

交通ルールの軽視が事故につながっており、自転車が絡む死亡事故では、「一時不停止」や「通行区分違反」などの法令違反が約８割で確認された。死亡・重傷事故では、「飲酒運転中」が８７件（同１１件減）、スマートフォンを注視するなどの「ながら運転中」が２２件（同６件減）あった。

青切符の制度では１６歳以上の運転者が、運転中のながらスマホや交差点での信号無視など悪質な交通違反をした場合、反則金が科される。違反行為によって歩行者を立ち止まらせた時や、警察官の警告に従わない場合も対象になる。

同庁は青切符導入を見据えて昨年秋に自転車のルールブックを作成。各地の警察は講習会を開くなどして運転者へのルールの浸透を図っている。