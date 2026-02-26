女子プロゴルファーの伊藤愛華（18＝明治安田）がニューバランスジャパンとアパレル、フットウエア契約を締結した。マネジメント会社が26日に発表した。

東京都出身の伊藤は現在埼玉栄高3年生。昨年のプロテストにトップ合格した逸材。最終予選会でも16位に入り今季前半戦の出場権を確保し、開幕戦ダイキン・オーキッド・レディース（3月5〜8日、沖縄・琉球GC）でプロデビューを飾る注目ルーキーだ。

伊藤はインスタグラムでニューバランスとの契約に関するコメントを発表した。

「このたび、ニューバランスジャパン様とアパレル・フットウェア契約を締結させていただきました。ジュニアの頃から大好きだったニューバランスのプロダクトを着用してトーナメントに出場することが、とても嬉しいです。ニューバランスゴルフのスローガンであるBreak Your Best.のように、常に自分を越えていけるように。目標に向かって、これからも一歩ずつ努力を重ねていきます。プロダクトに込められた想いを知り、その思いとともに戦えることに感謝しながら、身の引き締まる思いで挑戦し続けます」