長澤まさみ（38）が25、26日とインスタグラムに写真を連続投稿し、ファンを喜ばせている。26日午前には「Hi」と、ひと言メッセージも送り、ストーリーズも1日で3回、投稿。コメント欄には「最近、投稿多くて嬉しい 春もすぐそこ そろそろ冬眠からお目覚めですか？（笑）」「まぁちゃんかわいい 更新ありがとうございます」などと、表舞台への復帰を求める声も寄せられた。

長澤は今年1月1日に、20年の映画「アイヌモシリ」、23年「山女」で知られる福永壮志監督（43）と1日に結婚したと発表。所属事務所の東宝芸能を通じた文書の中で「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントした。

同14日に結婚後、初めてインスタグラムを更新した歳は「ありがとうハート謝謝大家ハートThanks a lotハート」と日本語、中国語、英語でファンに感謝のメッセージを送った。ファンに直接、メッセージを送ったのは、その時以来、約1カ月半ぶりとなる。