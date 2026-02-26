ＭＬＢ公式サイトは２４日（日本時間２５日）に２０２６年シーズンのトップ選手たちに実現してほしい、７つの大胆な予想を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）に５０本塁打、２００奪三振を期待した。

「メディアやファンが来季（今季）に向けて大胆な予想を繰り広げる時期だ。大谷が２０２４年に５０本塁打、５０盗塁を達成することや、カル・ローリーが昨シーズン６０本塁打を打つことを予想していた人は誰もいなかったでしょう。大胆な予想、実現は難しいかもしれないが、完全に無理ではない目標はどうか」と前置きすると、リストのトップで大谷を取り上げた。

「現時点でこの二刀流スターの活躍を否定するのは難しい。２６年シーズンを万全の健康状態で迎える大谷をさらなる伝説的偉業から止めるものはあるだろうか。大谷は過去２シーズン、それぞれ５０本塁打以上を放っているので、今回もこの記録を達成するのは間違いない」と３年連続５０本塁打は濃厚とした。

２００奪三振については「投手として２００奪三振を達成するのは、ドジャースが何らかの形で投球回数を制限する場合は難しいかもしれないが、２０２２年にエンゼルスでキャリアハイの２１９奪三振を記録した」と期待を寄せる。

最後は「繰り返しになるが、大谷はこれまで想像を絶する偉業を何度となく達成してきたので、今回のような偉業も十分に達成できるだとう」とまとめた。

その他はロイヤルズのボビー・ウィットがフェンスを手前にしたカウフマン・スタジアムで４０本塁打。タイガースのスクバルの３００奪三振。パイレーツのスキーンズの１０ＷＡＲ（勝利貢献度）以上、同じくパイレーツのグリフィンがメジャー１年目で２０本塁打、５０盗塁。パドレスの救援右腕ミラーが対戦した打者の５０パーセントを三振に打ち取る。２５歳以下の打者の５０本塁打を挙げた。