¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¡¡Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¡õÃË»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤ÈÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤À¡£
¡¡¸°»³¤Ïº£µ¨¤Î£Ó£Ð¶Ê¤Ë¼ã¤Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦³ÑÌîÈ»ÅÍ¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¥Þ¡¼¥·¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö£É¡¡£×£é£ó£è¡Ê²óÁÛ¡Ë¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¶Ê¤Ë¤Ï¸°»³¤Î´õË¾¤Ç³ÑÌî¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö£æ£ò£ï£ó£ô£ì£é£î£å¡Ù¡Ê¥Õ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÅ·Ê¸³Ø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÅà·ëÀþ¡×¤ä¡ÖÉ¹¶³¦¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¸°»³¤Ï¡Ö£±¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¡¢³ÑÌî¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¸°»³¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢£²¿Í¤Î¿Æ¸ò¤Ï¿¼¤¤¡£¤½¤³¤Ç£²£µÆü¤«¤é¡Ö¡Ú¸°»³Í¥¿¿¡ß³ÑÌîÈ»ÅÍ¡Û¥³¥é¥Ü¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉ¹¾å¤ÎàÀÅ¤ÈÆ°á¤È¡¢¸°È×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëàÍ¾±¤¤È¾ðÇ®á¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¹¾å¤ÇÌ¥¤»¤ë°ì½Ö¤Î·Ý½Ñ¤È¡¢¸°È×¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë±Ê±ó¤Î²»¿§¡£Æó¿Í¤ÎàÄ©Àïá¤ÈàÈþ°Õ¼±á¤ò¤Þ¤È¤¦°ìËç¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ï£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¸þ¤«¤»¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£