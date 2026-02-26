村重杏奈、シースルードレスで素肌透ける「大人っぽさが増してる」「綺麗すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの村重杏奈が2月24日、自身のInstagramを更新。透け感のあるドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「大人っぽさが増してる」シースルーで大胆素肌見せ
村重は「美的4月号 美の教科書だよ みてねー！！！」とつづり、2月20日発売の「美的」4月号（小学館）に掲載されていることを報告。ふんわりとした透け感のある袖が特徴的な、光沢のあるホワイトドレス姿を披露しており、美しい肌とスタイルが際立っている。
この投稿には「ドレス似合いすぎる」「大人っぽさが増してる」「スタイル抜群」「肌が綺麗すぎ」「透明感がすごい」「ホワイトドレスが天使みたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
