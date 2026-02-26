村重杏奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの村重杏奈が2月24日、自身のInstagramを更新。透け感のあるドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】27歳元アイドル「大人っぽさが増してる」シースルーで大胆素肌見せ

◆村重杏奈、透けドレスで美ボディ輝く


村重は「美的4月号 美の教科書だよ みてねー！！！」とつづり、2月20日発売の「美的」4月号（小学館）に掲載されていることを報告。ふんわりとした透け感のある袖が特徴的な、光沢のあるホワイトドレス姿を披露しており、美しい肌とスタイルが際立っている。

◆村重杏奈の投稿に反響


この投稿には「ドレス似合いすぎる」「大人っぽさが増してる」「スタイル抜群」「肌が綺麗すぎ」「透明感がすごい」「ホワイトドレスが天使みたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

