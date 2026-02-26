北海道北広島市にある高級ヴィラ「SONEKA」が2026年2月24日、25年10月に火災が発生した際の過失や出火原因、安全対策について公式サイトで説明した。従業員が「すぐに現場に駆けつけることを怠ったため､ お客様ご自身に通報を強いる」といった対応があったとしている。

「一歩間違えれば人命に関わる事故であり...」

SONEKAは公式サイトに、総支配人・高木将茂氏の名義で声明を発表した。これによると、火災は25年10月17日午前3時頃に客室で発生したという。「当該客室にご宿泊のお客様に対し､ 多大なる恐怖とご不安を与え､その後の対応においても十分とは言えず、ご不信を抱かせる結果となりました」として謝罪した。

発表ではまず、火災発生の経緯と同施設の対応について説明。

火災の第一報は宿泊中の客によるものだったとし、その理由について、

「本来､ お客様の命を最優先に守るべき立場でありながら､すぐに現場に駆けつけることを怠ったため､ お客様ご自身に通報を強いるという､ 宿泊施設としてあってはならない事態を招きました」

と明らかにした。なお、「当時､ 消火設備の位置および使用方法に関する明確なご案内は行っておりませんでした」としている。

過失の要因について、「当該施設をオープンするにあたってのスタッフ教育の不足、及び非常事態想定の不足であることは否めません」とした。

火災によるけが人は出なかったものの、「一歩間違えれば人命に関わる事故であり､ お客様に多大なご迷惑と心理的に大きなご不安を与えてしまった事実を重く受け止めております」と反省の意を示した。

「薪ストーブの熱が屋根裏に滞留」が原因...設備の見直し等実施

続けて、出火原因について、消防から「薪ストーブの熱が屋根裏に滞留したことによる『炭化火災』の可能性が高い」と指摘があったと説明。これを受け、「設備の抜本的改修」、「検知・警報体制の強化」、「緊急時対応の刷新」の対策を「直ちに」行ったとした。

具体的には、消防の立ち合いのもと、薪ストーブ周辺の断熱構造の再設計、設置、安全性の確認を行ったという。そのほか、全棟に一酸化炭素警報器を設置。火災報知設備の点検強化、受信機の増設、消火器の配置見直しや増設も実施したという。

また、緊急時に「昼夜を問わず即座にスタッフが現場へ急行できるよう」として、連絡体制等を見直し。安全管理機能の総点検や、火災予防・早期発見等に関わる設備の見直しも辞ししたとする。

「施設の安全対策は、一時的な対応で完結するものではなく、継続的に見直し、強化し続けるべき責務であると認識しております」として、「安全管理体制の継続的な強化」に取り組むとした。

事故報告を運営会社サイトに移行...「不信感を抱かせる結果」に

SONEKAは今回の火災について、当初は公式サイトに報告を掲載していたが、25年11月13日に、施設の運営会社であるマスダプランニングのサイトに情報を移行したと明らかにした。

これが、「結果として『十分な説明がなされていない』との印象を与え､ 被害に遭われたお客様および皆様にさらなる不信感を抱かせる結果となりました」とする。今後について、「情報発信のあり方を改めて見直し､ 社会的な説明責任を果たすべく努めてまいります」としている。

マスダプランニンのサイトには、

「2025年10月17日（金）午前3時頃、『SONEKA』において火災が発生いたしましたが、幸いにもご宿泊中のお客様および従業員に人的被害はございませんでした。現在、関係当局と連携し、原因調査と安全確認を進めております」

として、予約客への案内や謝罪、再発防止に向けた対応を取ることが記載されている。今回の発表に記載されていたスタッフの対応などについては触れられていない。

SONEKAは最後に、「『静けさと安心』を大切にしてきた施設」とそのコンセプトを説明。今回の事案は、「その根幹を揺るがすものであった」とし、「全社を挙げて安全管理を根底から見直し、信頼回復に努めてまいります」とした。