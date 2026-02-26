通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.27 5.64 7.46 6.95
1MO 9.08 5.84 8.02 6.96
3MO 9.29 6.09 8.35 7.29
6MO 9.39 6.40 8.57 7.50
9MO 9.48 6.71 8.73 7.73
1YR 9.48 6.89 8.82 7.85
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.05 9.27 7.68
1MO 8.63 9.21 7.67
3MO 9.00 9.37 7.78
6MO 9.28 9.51 7.95
9MO 9.45 9.67 8.12
1YR 9.51 9.72 8.20
東京時間10:23現在 参考値
円安が進むも、目立ったイベントがないこともあって、短期ボラは落ち着いた水準での推移。
1WK 8.27 5.64 7.46 6.95
1MO 9.08 5.84 8.02 6.96
3MO 9.29 6.09 8.35 7.29
6MO 9.39 6.40 8.57 7.50
9MO 9.48 6.71 8.73 7.73
1YR 9.48 6.89 8.82 7.85
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.05 9.27 7.68
1MO 8.63 9.21 7.67
3MO 9.00 9.37 7.78
6MO 9.28 9.51 7.95
9MO 9.45 9.67 8.12
1YR 9.51 9.72 8.20
東京時間10:23現在 参考値
円安が進むも、目立ったイベントがないこともあって、短期ボラは落ち着いた水準での推移。