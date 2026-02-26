　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.27　5.64　7.46　6.95
1MO　9.08　5.84　8.02　6.96
3MO　9.29　6.09　8.35　7.29
6MO　9.39　6.40　8.57　7.50
9MO　9.48　6.71　8.73　7.73
1YR　9.48　6.89　8.82　7.85

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.05　9.27　7.68
1MO　8.63　9.21　7.67
3MO　9.00　9.37　7.78
6MO　9.28　9.51　7.95
9MO　9.45　9.67　8.12
1YR　9.51　9.72　8.20
東京時間10:23現在　参考値

円安が進むも、目立ったイベントがないこともあって、短期ボラは落ち着いた水準での推移。