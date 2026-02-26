全日本空輸株式会社（ＡＮＡ）と株式会社ポケモンが２６日、ポケモン３０周年とＡＮＡ国際線就航４０周年を記念し、特別塗装機「ポケモンジェット」３機の就航を発表した。２０２６年中に就航を開始する。

新たに就航する３機はゲームシリーズの原点となる赤（１号機・ポケモンジェット 赤＝ボーイング７８７―８、国内線）、緑（２号機・ポケモンジェット 緑＝ボーイング７８７―９、国際線）、青（３号機・ポケモンジェット 青＝ボーイング７３７―８００、国内線）の３色がコンセプト。国際線と約１０年ぶりに国内線でも就航する。詳細は５月に発表される。

この日、都内で行われた会見でＡＮＡの上席執行役員ＣＸ推進室長の大前圭司氏は「我々は新たな冒険に出ることになりました」と報告。「ポケモンという最高のパートナーとともにワクワクする旅を世界中、日本中で彩っていきます」と力を込めた。

１９９８年に世界初の「ポケモンジェット」が就航した。現在は「そらとぶピカチュウプロジェクト」にＡＮＡが参画し、「ピカチュウジェットＮＨ」、「イーブイジェットＮＨ」を運航。これまで８機の機体塗装を行った。