山本美月、ポケモン目的で台湾旅行「いい機会をいただいた」 父と訪問
俳優の山本美月（34）が26日、都内で行われた『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会に登壇した。
【写真】かわいいの大渋滞…日本プロ野球12球団のユニフォームを着たピカチュウたち
「30周年って聞いてびっくりしました。私が4歳のときからってことで、アニメ化はじまるってことでざわついていたのを覚えています」と振り返った山本。実は大のポケモンGO好きだとし、「台湾に行っちゃうくらい好きで、横浜にもいきました」と笑顔を見せた。
「父と台湾に行って、この間も父が台南に行きました。家族全員好きで。自発的に」と告白。「大きくなってから父と旅行するってなかなかないじゃないですか。いい機会をいただいた」と明かした。
イベントにはほかに、高杉真宙、永尾柚乃、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、ポケモン・宇都宮崇人COO、全日本空輸・大前圭司CX推進室長、オリンピック委員会・太田雄貴専務理事が登壇した。
【写真】かわいいの大渋滞…日本プロ野球12球団のユニフォームを着たピカチュウたち
「30周年って聞いてびっくりしました。私が4歳のときからってことで、アニメ化はじまるってことでざわついていたのを覚えています」と振り返った山本。実は大のポケモンGO好きだとし、「台湾に行っちゃうくらい好きで、横浜にもいきました」と笑顔を見せた。
「父と台湾に行って、この間も父が台南に行きました。家族全員好きで。自発的に」と告白。「大きくなってから父と旅行するってなかなかないじゃないですか。いい機会をいただいた」と明かした。
イベントにはほかに、高杉真宙、永尾柚乃、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、ポケモン・宇都宮崇人COO、全日本空輸・大前圭司CX推進室長、オリンピック委員会・太田雄貴専務理事が登壇した。