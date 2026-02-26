ひらまつ<2764.T>が急伸し昨年来高値を更新した。同社は２６日、中期経営計画の数値目標の上方修正と、第４５期記念特別株主優待の追加実施を発表。これらが株価の刺激材料となったようだ。中計初年度において主力のレストラン事業やブライダル事業が想定を上回って推移していることを踏まえ、２７年３月期から２９年３月期の数値目標を見直し、２９年３月期の売上高は１３２億３００万円（当初計画は１１９億５０００万円）、営業利益は６億２４００万円（同５億６９００万円）にそれぞれ目標を引き上げた。



記念特別株主優待では、今年３月３１日時点の株主を対象とし、５０００株以上を保有する株主に同社レストランで利用できる電子優待券を５０００円分贈呈する。５年以上継続保有する株主に対しては、保有株式数１００株以上５００株未満で電子優待券を１０００円分、５００株以上５０００株未満で５０００円分とし、５０００株以上を５年以上継続保有する株主には合計１万円分の電子優待券を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS