“全身全霊”を捧げたユーヴェ、奇跡の逆転目指すもCL敗退…悔やまれる第1戦の大敗「手放してしまった」

“全身全霊”を捧げたユーヴェ、奇跡の逆転目指すもCL敗退…悔やまれる第1戦の大敗「手放してしまった」