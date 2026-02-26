「フットボールよりも重要なものがある」「僕たち全員の勝利だ」ベンフィカ撃破の立役者、マドリー同僚ヴィニシウスとの共闘強調【CL】
現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグで、レアル・マドリーはベンフィカとホームで対戦。第１レグを１−０で制していたなか、今回も２−１で下し、２戦合計３−１でベスト16進出を決めた。
先週の初戦では、ヴィニシウス・ジュニオールが独特なゴールセレブレーションを披露した際に、問題が発生した。ベンフィカのサポーターや選手が激昂し、ピッチ上での小競り合いに発展したなか、ヴィニシウスが相手FWジャンルカ・プレスティアンニから、人種差別的な発言を受けたと主審に訴える事態となったのだ。
プレスティアンニには、暫定的に１試合の出場停止処分が下された。
そして迎えた再戦では、ベンフィカに先制を許すも、直後の16分にオーレリアン・チュアメニが得点。さらに80分、ヴィニシウスが勝利を大きく手繰り寄せる一発を叩き込んだ。
英公共放送『BBC』によれば、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたチュアメニが、試合後にインタビューに対応。「この試合やフットボールよりも重要なものがあると思う」と切り出し、チームメイトに寄り添う姿勢を強調した。
「ヴィニシウスは自信を持ち続け、自分がすべきことに集中し続けている。彼らはその選手（プレスティアンニ）をこの試合に出場させないという正しい決断をしたと思う。繰り返すが、フットボールよりも重要なものがある。これは僕たち全員の勝利だ」
いつにも増して強い思いで臨んだ一戦だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
