松村北斗（SixTONES）ソフトバンクCMに初出演！テレビ＆ウェブで一挙4作品公開

松村北斗が、ソフトバンクのCMに初出演。Galaxy AIを搭載した最新AIフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズの発売に伴い、松村が出演する新テレビCM『雑踏の中で』篇および『タクシーの中で』篇が、2月26日から全国で放映開始となる。

■松村のシリアスな演技とユニークな楽曲のギャップが見どころ

新テレビCMは、日常のふとした瞬間に訪れるシュールでドラマチックな体験がテーマ。

松村がフェス会場で、突然見知らぬ女性にイヤホンを装着される『雑踏の中で』篇、タクシーの車内で、松村が後輩から真剣な表情で曲を勧められる『タクシーの中で』篇のふたつのストーリーが展開。

松村のシリアスな演技と、耳に飛び込んでくる「♪Galaxy はソフトバンクがおトク」というユニークな楽曲を通して、最新の「Samsung Galaxy S26」シリーズをソフトバンクで手に入れる魅力を伝える。

さらに、ソフトバンク公式YouTubeチャンネルでは、シリアスなテレビCMから一転して、松村が広場で走り回り、豪快なアクロバティックを決めるシーンを収めた『水平ロック』篇や、松村がキメ顔でシュールな持論を展開するシーンを撮影した『ナイトグラフィー』篇も公開中だ。

■テレビCMストーリー

◇『雑踏の中で』篇（15秒）

舞台は屋外のフェス会場。人混みのなか、松村がステージ上にスマホを向け夢中で撮影していると、ふいにひとりの女性が近づいてきて、松村の耳にワイヤレスイヤホンを装着する。イヤホンから聴こえてきた「♪Galaxy はソフトバンクがおトク」というシュールな曲に思わず呆然と立ち尽くす松村。ふと我に返り、女性が消えた雑踏を見渡す松村のカットで締めくくられる。

◇『タクシーの中で』篇（15秒）

夜の街を走るタクシーの中で仕事の電話をしている松村。電話を終えると、隣に座る職場の後輩が真剣な表情で「先輩！」と話しかけてくる。松村が「どうした？」と尋ねると、「これを聴いてください！」とワイヤレスイヤホンを差し出され、そのまま松村の耳に装着される。イヤホンから聴こえてきた「♪Galaxy はソフトバンクがおトク」というシュールな楽曲に、神妙な面持ちで後輩を見つめる松村のカットで締めくくられる。

■撮影エピソード

◇冒頭のグラフィック撮影からクールなポーズで現場を魅了

今回、ソフトバンクの CM に初出演の松村。当日はグラフィック撮影からスタートした。白のインナーにベージュのパンツ、白のアウター姿で現場入りした松村は、Galaxyの最新AIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」を手に、カメラマンの指示に応えて、顔の向きや手の角度などを調整しながらベストショットを追求。クールなポーズ、表情を次々と披露すると、見守っていたスタッフから「素敵」「めっちゃカッコいい」という声が聞こえてきた。

■様々なバリエーションの演技も完璧に遂行

テレビCM『雑踏の中で』篇は、とある街の広場にパフォーマー用のステージをはじめ、キッチンカーや屋台、飲食エリア、バルーンスタンドなどを配置したロケセットで撮影。見知らぬ女性に突然ワイヤレスイヤホンを付けられるシーンは、流れてきた曲を聴いてハッとする演技で最初のOKを獲得。その後「芝居を変えます」という監督の指示のもと、松村はいくつかの異なるニュアンスの演技にも挑戦した。細かな演出意図を瞬時に汲み取り、様々なリクエストにも柔軟かつ的確に応える姿に、現場は大いに盛り上がっていた。

■松村自ら演出プランを提案！ その出来栄えは…

ウェブCM『水平ロック』篇で、「お前が伝説になる瞬間を撮ってるんだ！」という友人に、松村が「お前のそういうとこ、好きだぜ！」と応じるシーン。ここでは松村が監督に「最初から最後まで素直に演じた方がいいのか、それとも『お前のそういうとこ』という最初のセリフをちょっとネガティブに見せるとか、そういうパターンもあるかなと思って」と提案する場面があった。自分が頭の中で思い描くお芝居を即興で演じてみせた松村は、「そのほうがメリハリもついて、セリフの点々の部分も作りやすいかもしれません」と補足。これには監督も「あぁ、なるほど。面白いですね。たしかに、そっちのほうがいいかもしれません」と納得し、さっそく松村演出で撮影することになった。

■実際に夜の街を走行する車中撮影でOKテイクを連発

テレビCM『タクシーの中で』篇、ウェブCM『ナイトグラフィー』篇は、松村が撮影用の車両に乗り込み、車窓に映り込む街の夜景を活かして撮影。実際に走行中の車内でカメラを向けられる特殊な状況にもかかわらず、松村は持ち前の集中力と演技力で OK テイクを連発。すべてのカットを撮り終えた松村が、駐車場に停めた車から出てくると、スタッフから盛大な拍手が沸き起こった。

■松村北斗 インタビュー

