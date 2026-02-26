乃木坂46新ビジュアル公開！センターは5期生・池田瑛紗

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の新ビジュアルが公開された。

■乃木坂46 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」選抜メンバー新ビジュアル

新ビジュアルは、4月8日発売となる41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の選抜メンバーによるもの。

5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46、といった可憐でありながらも芯を持つ姿が印象的だ。

グループは先日14周年を迎えたばかりで、5月には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3デイズを開催し、6月からは『真夏の全国ツアー2026』がスタートする。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

■関連リンク

41stシングル特設サイト

https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/41st_single

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/