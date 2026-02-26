26日11時現在の日経平均株価は前日比411.85円（0.70％）高の5万8994.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1102、値下がりは439、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を135.57円押し上げている。次いでファストリ <9983>が129.96円、リクルート <6098>が53.15円、ファナック <6954>が47.13円、ＴＤＫ <6762>が31.34円と続く。



マイナス寄与度は152.42円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が70.19円、イビデン <4062>が27.28円、ダイキン <6367>が18.05円、住友電 <5802>が13.87円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落はガラス・土石、医薬品、小売の3業種にとどまっている。値上がり率1位はサービスで、以下、保険、銀行、その他製品、海運、情報・通信と続いている。



※11時0分8秒時点



株探ニュース

