卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は連日熱戦が繰り広げられており、トップ選手が名を連ねる日本勢にも上位進出への期待が高まっている。25日も各種目が行われ、日本勢が奮闘を見せた。

■女子複で“みわひな”ペアが躍動

25日の女子シングルス2回戦に登場したのが、世界ランキング9位の伊藤美誠（スターツ）。ワイルドカードで出場したシャオ・マリア（スペイン）との一戦では、第1ゲームからゲームポイントを握られるなど、序盤は僅差の攻防が続いた。

それでも第1ゲームを12－10、第2ゲームを11－9で取り切ると、伊藤らしいフォアハンドの強打も冴え、第3ゲームは11－4で圧倒。女子では張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソーポラリス）、大藤沙月（ミキハウス）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）に続き、6人目の3回戦進出を果たした。

男子シングルスでは、昼の部に出場した世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が同84位のアルバロ・ロブレス（スペイン）と対戦。第2ゲームは4点差を逆転され10－12で落としたものの、総合力で上回る張本智がその後は主導権を握り、3－1で勝利。日本勢では松島輝空（木下グループ）に続き、3回戦へ駒を進めた。

そのほか、女子ダブルスではWTTシリーズ初出場の張本美／早田組が準決勝へ進出。さらに、長粼も申裕斌（韓国）との国際ペアでベスト4入りを果たしており、日本勢のさらなる躍進に注目が集まる。