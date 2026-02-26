aespaが新カラーコンタクトブランドのイメージモデルに ブランドの世界観を体感できるポップアップイベントも
グローバルグループaespaが、きょう26日より販売を開始した新カラーコンタクトブランド「OTHER（アザー）」（※Oにストローク付き）のイメージモデルを務めている。
【写真】美しい…！aespaメンバーのカラーコンタクト着用画像
OTHERは、「媚びないのに、惹きつける目。作り込みすぎないのに、構築されている視線。」をコンセプトに掲げて展開。全カラーに“回らない水光カラコン”を採用し、「光・影・色・奥行き」が重なり合う次世代水光カラーコンタクトレンズとして打ち出している。
ラインナップはシリーズ3型、全9カラー（ドン・キホーテ限定2カラー含む）となり、充実のラインナップとなっている。
ブランドデビューを記念し、対象商品を2箱以上購入するとオリジナルaespaステッカー（4種1セット）がプレゼントされる数量限定ノベルティキャンペーンも実施。ブランド直営「candy magic公式ショップ本店」では、OTHER8箱と、オフショットステッカー4種、各メンバー別リーフレット4種を専用ボックスに収めたスペシャルボックスも数量限定で販売される。
また、ブランドの世界観を体感できるポップアップイベント「OTHER × aespa POP UP」を東京・渋谷、大阪・梅田で開催予定。詳細は後日発表される。
