²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¹Ê¤ê³Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¼êºî¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í»²¡¡¥ì¥â¥ó¡¡À¸Õª¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤Îºñ¤ê³Ì¤Çºî¤Ã¤¿¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´»µÌ¤Î¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤·Á¡°ÝÂçÎÌ¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ê¤ê³Ì¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¡¢Íñ2¸Ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸»³À¹¤ê2ÇÕÄøÅÙ¡¢Á´Î³Ê´Âç¤µ¤¸»³À¹¤ê3ÇÕÄøÅÙ¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¾®¤µ¤¸È¾Ê¬¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó50Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤ªÆù¤ò¤ªÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¾¯¤·¾Ç¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¼ºÇÔÃÌ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥ì¥â¥ó¤Èº½Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¡Ë¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à100mlÄøÅÙ¤È¥ì¥â¥ó½Á¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ìÈþÌ£¤·²á¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤â¾Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æ±¤¸°Ì¤ÎÎÌ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¹Ê¤ê³Ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óok ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¹Ê¤ê³Ì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤È¶¦¤Ë¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ÎÆùÎÁÍý¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¹¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¨¥³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¤â¤ªÆù¤â¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¤ªÆù¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
