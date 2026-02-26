北朝鮮で開かれていた朝鮮労働党の「党大会」が閉幕し、金正恩総書記は「アメリカが敵視政策を撤回すれば、良い関係が築けない理由はない」と述べ、関係改善の可能性に言及しました。

北朝鮮メディアによりますと、朝鮮労働党の基本方針などを決める重要会議「党大会」は25日に閉幕し、金総書記は、北朝鮮が「核保有国としての地位を永久に固めた」と強調した上で、「核兵器の数を増やし、運用手段を拡大させる」などと明らかにしました。

その上で、アメリカとの関係をめぐって核保有国と認めることなどを念頭に、「わが国の地位を尊重し敵視政策を撤回するなら、良好な関係を築けない理由はない」と述べました。また、両国の関係は「完全にアメリカの姿勢に懸かっている」として、「平和的な共存であれ永遠の対決であれ、全てに対して備えている」と指摘しました。

一方、韓国をめぐっては李在明政権による融和的な姿勢は 「稚拙な偽りの芝居だ」と指摘した上で、「永遠の敵として扱う」と強調しました。

党大会の閉幕を受け、平壌中心部では25日夜、軍事パレードが行われました。金総書記のほか、ジュエ氏とみられる娘も参加し、公開された写真では弾道ミサイルなどの大型兵器は登場しなかったものとみられます。