日本テレビ系の番組に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ系「ZIP!」と「DayDay.」に出演。話題となったポーズについて語った。

単独での生出演は「ZIP!」が初めてとなった17歳。フリー演技直後に見せた、頬に右手指を当てて首をかしげるポーズが大きな注目を集めた。

「ZIP!」でも、もちろんこの話題に。中井は「トリプルアクセルが着氷できてすごく嬉しかったんですけど、わずかなミスがあったので。やっぱりそのミスが表彰台を逃したりだったり、本当に細かい順位の差になってしまうので。正直、『不安だな、メダルどうかな』っていうふうに不安な気持ちでした」と当時を振り返り、「（メダルが）欲しいなぁ〜って感じでした」と明かした。

その後は同じ日本テレビ系の「DayDay.」にも生出演。首かしげポーズの反響について、「友達がマネしたりだとか、SNSで流れてくるのでびっくりしました」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）