PS Plus、3月の海外向けフリープレイ公開！ 「モンハンライズ」や「TESオンライン: ゴールドロード」など4作
【PS Plus：3月の海外向けフリープレイ】 提供期間：3月3日～4月6日
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、2026年3月の海外向けフリープレイを公開した。提供開始は3月3日。
3月のラインナップは、「PGA Tour 2K25」（PS5）、「Monster Hunter Rise」（PS5/PS4）、「Slime Rancher 2」（PS5）、「The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road」（PS5/PS4）の4作。
なお、3月の海外版ラインナップは4月6日までの提供となっている。
□PS Blog「PlayStation Plus Monthly Games for March: PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road」
「PGA Tour 2K25」（PS5）
「Monster Hunter Rise」（PS5/PS4）
「Slime Rancher 2」（PS5）
「The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road」（PS5/PS4）