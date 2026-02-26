1位の浦和が9028万252円、2位の鹿島が7534万718円を受給する

Jリーグは2月24日、2026特別シーズン（2026年1月から6月）の理念強化配分金における支給基準額と、支給対象候補クラブを発表した。

同日の理事会で承認されたもので、総額は約10.8億円にのぼる見込みだ。

2026特別シーズンの理念強化配分金は、2024シーズンのJ1年間順位1位から3位、2025シーズンのJ1年間順位1位から10位、および2025シーズンの年間ファン指標順位1位から10位のクラブが対象となる。今後、各クラブが提出する活用計画の審査と承認を経て、5月に正式な支給が決定する。

発表された支給額合計の試算では、ヴィッセル神戸が2億円でトップ。次いで鹿島アントラーズが1億8500万円、サンフレッチェ広島が1億7500万円となっている。Jリーグは2023年の規程改定以降、均等配分中心から競技成績やファン増加などの成果に応じた「結果配分」へ段階的にシフトしており、今回の決定もその成長戦略を継続したものだ。

また、2025シーズンのDAZN視聴者数やシーズンパス販売実績などに基づく「2025年度ファン指標配分金」の金額もあわせて発表された。こちらは全60クラブが対象で、総額は約13.6億円。1位の浦和レッズが9028万252円、2位の鹿島が7534万718円、3位の横浜F・マリノスが7139万5352円を受給する。（FOOTBALL ZONE編集部）