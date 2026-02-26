ＭＬＢのオープン戦が２５日（日本時間２６日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ＷＢＣには出場せず、米２年目の調整に専念しているドジャース・佐々木朗希投手（２４）は今季初登板となるＤバックス戦で予定の２回を投げ切れず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。３６球のうち１９球がボールだった。

打者ではＷＢＣ日本代表のホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３打数１安打、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は２打数１安打１死球。第１打席で右手に死球を受けてヒヤリとする場面もあったが、センターへあわや２試合連発となる特大の中飛を放つなど状態は良さそうだ。

この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。

◆オープン戦（２５日）

ドジャース１０―７Ｄバックス

パドレス７―３エンゼルス

ロッキーズ１４―７カブス

ブルワーズ１３―１２ジャイアンツ

ロイヤルズ８―８マリナーズ

レンジャーズ１１―４ガーディアンズ

レッズ３―２Ｗソックス

Ｒソックス５―３ツインズ

アストロズ４―１マーリンズ

ヤンキース７―０ナショナルズ

ブルージェイズ４―４タイガース

フィリーズ５―３タイガース

オリオールズ４―３レイズ

ブレーブス３―１パイレーツ

カージナルス６―０メッツ