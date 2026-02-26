佐々木朗希が初登板で２回途中３失点 村上宗隆は１安打、岡本和真は初死球も特大フライ ＭＬＢオープン戦結果一覧
ＭＬＢのオープン戦が２５日（日本時間２６日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ＷＢＣには出場せず、米２年目の調整に専念しているドジャース・佐々木朗希投手（２４）は今季初登板となるＤバックス戦で予定の２回を投げ切れず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。３６球のうち１９球がボールだった。
打者ではＷＢＣ日本代表のホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３打数１安打、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は２打数１安打１死球。第１打席で右手に死球を受けてヒヤリとする場面もあったが、センターへあわや２試合連発となる特大の中飛を放つなど状態は良さそうだ。
この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。
◆オープン戦（２５日）
ドジャース１０―７Ｄバックス
パドレス７―３エンゼルス
ロッキーズ１４―７カブス
ブルワーズ１３―１２ジャイアンツ
ロイヤルズ８―８マリナーズ
レンジャーズ１１―４ガーディアンズ
レッズ３―２Ｗソックス
Ｒソックス５―３ツインズ
アストロズ４―１マーリンズ
ヤンキース７―０ナショナルズ
ブルージェイズ４―４タイガース
フィリーズ５―３タイガース
オリオールズ４―３レイズ
ブレーブス３―１パイレーツ
カージナルス６―０メッツ