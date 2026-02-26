近隣住民「おじいちゃんが『やめて』って声が…」高齢夫婦宅に“3人組強盗”80代男性縛って“バール”で殴打　君津市でも類似事件で関連捜査　千葉・野田市

25日未明、千葉・野田市で高齢の夫婦が住むに3人組が押し入り、80代の夫を殴ったうえ金庫を奪う強盗事件が発生した。千葉県内では2日にも同様の手口による強盗事件が起きていて、警察は関連を調べている。

黒ずくめ3人組の卑劣な犯行

25日午前2時過ぎ、千葉・野田市で80代の夫婦が住む住宅から「ハンマーで殴られ金庫を取られた」と通報があった。

住宅に押し入ったのは3人組で、夫を縛ったうえ頭部をバールのようなもので複数回殴り、金庫を奪って逃走した。夫は額を切り軽傷、妻にケガはないという。

現場周辺の住民は、被害者と犯人と思われる人物の声を聞いたと話している。

近隣住民：

おじいちゃんが「やめて」って声で、強盗犯が「黙ってろ」という声が聞こえました。

警察によると、3人はいずれも黒ずくめの服装で、口元にタオルのようなものを巻いていた。そのうち1人は身長約180cmの男だったという。

住宅は過去にも侵入窃盗の被害

その後の取材で、この住宅が過去にも侵入窃盗の被害に遭っていたことが分かった。

近隣住民：

多分10年も経っていないと思うが（被害者宅は）1回泥棒に入られた。お金が取られたのか分からないが、そのときも金庫が（盗られたと聞いた）。

千葉県内では、2日にも君津市の住宅に3人組の男が押し入り、70代の男性を縛ったうえ、現金200万円などが入った金庫を奪って逃走する事件が発生している。

君津市の住宅も過去に侵入窃盗の被害に遭っていたということで、警察は関連を調べている。

（「イット！」2月25日放送より）