GACKT、「親から欲を抑えて生きろって昔から言われてます」後輩の相談に言及 SNSでさまざまな意見集まる
アーティストのGACKT（52）が26日、自身のXを更新。「欲」について言及した。
【写真】さまざまな意見が集まったGACKTの投稿
投稿で「『欲が強いことってダメですか？』後輩から、そんな質問をされた」と書き出し。後輩に理由を聞くと「親から欲を抑えて生きろって昔から言われてます」という。
GACKTは「確かに日本には、【欲が強い＝悪】という空気がある」としつつ、「だが、本当にそうか？ボクはそう思わない。むしろ、欲が強くなければ行動は続かない。脳科学の世界でも【欲と行動の密接な関係性】は示されている」と持論をつづった。
「欲がない人より、欲が強い人の方が動く。動くから続く。続くから結果に近づく。つまり【欲】は、結果を導くための【ツール】だ」と説明。また「一方で、欲が弱いことを美徳のように語る人もいる。だがそれは、【動かない自分を正当化する言葉】にも聞こえる」と伝えた。
続けて「動かなければ、誰にも迷惑をかけない。トラブルも起きない。失敗もしない。だが、何も残らない。欲深くていい。それが行動に変わるなら。その行動が誰かのためになるのなら」とつづった。
また、欲は“行動の燃料”とも説明。「だが、燃やせない人間にはただの重いガソリンになる」と加え、「欲が問題なんじゃない。【扱えないこと】が問題だ。欲を持っていることがダメじゃないと、オマエの行動で示せ。最高の結果で」と締めくくった。
この投稿に「GACKTさんの言葉に激しく同意します！」「めちゃくちゃ刺さる話だな」「欲が弱いことを美徳にする風潮って、確かにある。でもそれが“挑戦しない理由”になってるならもったいないよね」「題の本質は『欲』ではないですよね。『意欲』と『強欲』に分けて考えなければならない」「欲は生きることにおいて活力になることは間違いないです！けど欲に負けて思いやりのない素行や言動になるのはダメだと思います！！」「親御さんの真意は、欲に振り回されないように自分を律することの大事さを伝えたかったのではないか。欲とは感情の波。それを大人として、冷静に感情を処理し、不利益や短絡的行動を慎むように言いたかったのでは、私ならそう説く」など、さまざまな意見が寄せられた。
