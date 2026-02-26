“便秘”には「抹茶」、“シワ”には「煎茶」…身体の悩みは「お茶」の力でおいしく改善　お悩み別のお茶選び

一口に“お茶”と言っても種類はさまざま。味や香りはもちろん、含んでいる栄養素も異なる。



なかには「冷え性」や「シワ」など、身体の“あるある”な悩みの軽減を期待できるお茶も。



大妻女子大学名誉教授で「お茶博士」としても著名な大森正司さんに、気になるお悩み別に最適なお茶を教えてもらう。

お茶には身体にいい栄養素がたくさん含まれています。飲みすぎは禁物ですが、数多くの成分を一度に、おいしく取り入れられる健康飲料なのです。

今回は、便秘やシワ、睡眠不足など身体の“お悩み”別に、特に効果が期待できるお茶をお伝えします。

便秘・冷え性には「抹茶」

まず“便秘”と“冷え性”に悩む人にお勧めなのが「抹茶」です。

いまや日本国内だけでなく世界的に人気ですが、魅力は深みのある味だけではありません。

抹茶は日光を遮断して栽培した茶葉を揉まずに乾燥させ、臼などでひいて粉状にしたものです。これを煎じて飲むということは、食物繊維を直接取り入れているようなもの。

茶葉に水やお湯を注いで飲む他のお茶とは、摂取できる食物繊維の量が段違いなのです。

さらに、腸内環境を整える善玉菌を増やすカテキンを多く含んでいることもあり、便秘改善につながるといわれています。

また、抹茶は冷え性の改善も期待されています。食物繊維とカテキンによって増えた善玉菌が新陳代謝を高めると同時に、テアニンという成分が副交感神経を活性化させ、手足の血管の収縮を抑えて血流を良くすると考えられているのです。

お腹のたるみには「プアール茶」

次に、お腹のたるみが気になる人にお勧めしたいのが「プアール茶」。日本では「プーアル茶」という名前で親しまれていますが、正確な名前は「プアール茶」です。

プアール茶は茶葉にカビをつけて発酵させているのが特徴で、“重合型カテキン”という成分を豊富に含んでいます。

これは体内への脂肪吸収を抑えてくれるだけでなく、脂肪を分解する作用も高い。また善玉菌も増やすことから脂肪燃焼効果が期待されています。

もちろん、プアール茶を飲むだけでお腹のたるみを劇的に改善させるのは難しいです。ただ、適度な運動と合わせればより高い燃焼脂肪効果が得られるでしょう。

イライラしがちな人は「玉露」

仕事や私生活がうまくいかず、ストレスがたまってイライラしているという人は、ぜひ「玉露」を水で入れて飲んでみてください。

玉露とは新芽が伸びるころに20日間ほど日光を遮って育てた緑茶の一種。煎茶などと比べて育てるのに手間がかかり、生産量も限られている高級品です。

抹茶と同じようにうま味成分＝アミノ酸の一種であるテアニンが含まれていますが、含有量は玉露の方が上。水で入れればより多くのテアニンが抽出できます。

テアニンは「α（アルファ）波」を出して脳をリラックス状態にする効果が期待されています。

高級品の玉露を急いで飲むのはもったいないですし、ゆっくりくつろぎながら飲めばよりストレスが軽減されるでしょう。

シワ改善には「緑茶（煎茶）」

ふと気が付くと増えている顔のシワ。少しでも改善したいと思っている人は多いのではないでしょうか。

そんな方々は積極的に「緑茶」を飲んでみてください。特にお勧めなのは、数ある緑茶の中で最も生産量と消費量が多い「煎茶」です。

煎茶は古くから日本人にとって最も身近なお茶の一つ。単に「お茶」や「緑茶」といった場合も、大抵は「煎茶」を意味します。

煎茶の中に含まれる“単体カテキン”には抗酸化作用があり、肌の過剰な酸化を防いでくれると考えられています。プアール茶の中に含まれている“重合型カテキン”にも抗酸化作用はありますが、作用の高さにおいては煎茶の“単体カテキン”の方が優秀。

ぜひご友人と一緒においしいプアール茶を、時間をかけて味わってみてください。きっと皆さんが笑顔になるはず。笑う門には福来たる。顔のシワも消えていくこと請け合いです。

睡眠不足には「ハーブティー」

最後は、寝つきが悪かったり睡眠不足に悩んでいる人にお勧めな「ハーブティー」。

お茶として親しまれているハーブの種類はたくさんありますが、多くは覚醒作用のあるカフェインが含まれていません。

なかでも個人的に最もお勧めなのがカモミールティーです。

数あるハーブティーの中でも、りんごに似た心地よい香りと温もりが心と身体を落ち着かせて眠りやすくしてくれます。

ハーブの香り漂う寝室で、寝る前に小さなグラス一杯飲めばきっと気持ちよく眠れるはずです。

健康維持に役立つ成分を含んだお茶はたくさんあります。

身体の悩みを抱えている人はお茶に頼ってみてはいかがでしょうか。

大森正司（おおもり・まさし）

大妻女子大学名誉教授でお茶の魅力を広く伝える「お茶大学」の校長。

取材・文＝内山直弥