◆米大リーグオープン戦 ダイヤモンドバックス７―１０ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

ＷＢＣ韓国代表でドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（２７）が２５日（日本時間２６日）、ダイヤモンドバックスとのオープン（ＯＰ）戦に「１番・中堅」で先発出場し、３打数２安打でチームのＯＰ戦開幕５連勝に貢献した。

メジャー２年目の今春は３試合で１０打数５安打の打率５割、４打点と好調の金慧成は２６日（同２７日）のホワイトソックス戦に出場後に米国を離れ、韓国代表チームに合流するため日本に向かう予定だ。

日本食が好きな金慧成の大好物は「油そば」。今回もすぐに食べるのかと聞かれると「東京にはすぐ行かないので、油そばはそれまで食べられない。でも韓国チームの宿舎の食事が日本食のビュッフェだと聞いたので、すごく楽しみなんだ」と笑顔だった。

好きな和食ランキングは１位が油そば、２位は日本の焼肉（韓国焼肉も大好きだが、それぞれ違う食べ物だと思うとのこと）、３位はとんかつ。「あ、ちょっと待って、もう１つある」とスマホを取り出して見せてくれた写真が、どんぶりにきれいに切ったステーキ肉が敷き詰められた「ステーキ丼」だった。「（肉が）大好きです！」と日本語で話した。

ドジャースの同僚で仲良しの山本由伸投手（２７）は日本代表の一員として３月６日の台湾戦（東京）で先発予定のため、ＷＢＣで韓国代表と対戦する可能性は低いが、「山本と対戦することになったら作戦は？」と聞かれると「山本は最高の投手の中の１人なので、投手有利のカウントにさせないようにしたい。それに、チームメートと対戦できるとしたらすごく楽しいはず」とし、「日本代表の投手たちはみんなすごくいい投手たちばかり。でも由伸がベストオブベストだと思う」と“親友”へのリスペクトを込めた。