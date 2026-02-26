株式会社ポケモンが２６日、都内で「ポケモン３０周年、はじまる」キックオフ発表会を行った。同社とプロ野球１２球団が「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」と題し、タッグを組むことが発表された。

ポケモンの宇都宮崇人代表取締役ＣＯＯは「球団、リーグの垣根を越えた全１２球団での実施が実現しました。それぞれのファンが互いの魅力に気づき、新しい楽しみを発見して欲しい」と力を込めた。

１２球団のユニホームを着たピカチュウがシーズンを通して球場に駆けつけ、応援することが決定。オリジナルグッズや人気アプリ「ポケモンＧＯ」とのコラボ企画も展開される。

プライベートでポケモンを楽しんでいるという巨人・田中将大投手は同会見に映像メッセージを寄せた。ピカチュウの人形を片手に「僕自身、ポケモンとともに大きくなったと思います。今は子どもたちと一緒にポケモンを楽しんでいて、長く愛されていると思います。特別試合やオリジナルグッズ、ポケモンＧＯとコラボして、野球とポケモンの魅力を一緒に発信できることをうれしく思います。今年のシーズンも頑張りますので、応援よろしくお願いします」と語った。

それぞれの球団を応援するポケモンも発表され、巨人はうさぎポケモン・ヒバニー（ほのおタイプ）が就任した。