警察庁は２６日、オンラインカジノで違法賭博に関与したとして、全国の警察が昨年１年間に少年２７人を摘発・補導したと発表した。

前年の３人から急増しており、同庁は少年たちがスマートフォンなどで安易に賭博に手に染めているとみて、警戒を強めている。

発表によると、２７人は摘発が２４人、補導が３人。内訳は高校生が１３人、中学生が８人、その他の少年が６人だった。補導された中学生の中には、小学６年の頃からカジノ賭博を繰り返していた少年もいた。

同庁が昨年公表したオンラインカジノの実態調査では、１０歳代の経験者は全体（約３３７万人）の約５％にあたる約１８万人と推計された。利用の理由は「暇つぶし」や「話題づくり」などで、安易に手を染めている。

他の犯罪につながる恐れもある。警視庁が昨年、「ロマンス詐欺」の手口で男性から約２８８万円を詐取したとして詐欺容疑で摘発した男子高校生は、オンラインカジノの賭け金を稼ぐため女子大生になりすましたとされる。

少年は脳の発達が未熟で、成人よりもギャンブル依存症に陥るリスクが高いとされ、警察庁はオンラインカジノの違法性や危険性の広報を強化している。