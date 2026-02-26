父が語る宮城大弥 後編

オリックスの宮城大弥は選手としてプレーするかたわら、2022年６月に「一般社団法人 宮城大弥基金」を設立し、経済的な理由でスポーツが続けられない沖縄県在住の子どもたちを対象に、用具や遠征費用の支援を行なっている。

現役のプレーヤーが一般社団法人を設立するのは史上初の試みだが、どんな経緯があったのか。宮城の実父で、財団の理事を務める宮城亨（みやぎ・とおる）氏に聞いた。



WBCに向けて調整を行なう宮城 photo by Sankei Visual





【苦しい生活のなか、息子の大弥はU−15日本代表まで成長】

亨氏が中学生の時に交通事故に遭い、左手に障がいを負った影響により、壮絶な極貧生活を強いられた宮城家。電気や水道、ガスが止まることも日常茶飯事で、月末には水を飲んで空腹をしのぐこともあったという。それでも宮城は、満足な野球道具もそろわないなかで成長し、中学時代にはU−15日本代表に選ばれた。

だが、そんな溢れんばかりの才能が、家計をさらに圧迫する。

「代表に選ばれると、合宿に参加する遠征費が必要になりまして......。それらに参加するために、家計の出費が年間80〜100万円ほど増えることになりました。『子どもたちの食事代くらいはどうにかしよう』と妻と話し、何とか家計をやりくりしていましたが、それでもやっぱり厳しかったです。大弥を日本代表に送り出した時には、5000円ほどしか手元にありませんでした」

生活保護を受けようか悩んだこともあったそうだが、当時は任意で打ち込むスポーツ活動に要する費用に関して、「必要不可欠な生活費」として認められにくい傾向があったという。生活保護を受けてしまうと、息子が野球を続けられなくなるかもしれない、というジレンマを亨氏は抱えることになった。

そんななかで宮城は、軟式のグローブで合宿に参加。一部の者は冷ややかな視線を送っていたようだが、亨氏からは「それを微塵も気にしていないように見えた」という。

宮城は「U−15ベースボールワールドカップ」でキューバ戦を含む３試合に登板。一流のレベルを体感したことが、さらなる高みを目指すきっかけになる。プロ野球選手になると決意し、親子で「将来、プロ野球選手として活躍できるようになったら、これまで支えてくれた地域の皆さんに恩返しをしよう」と誓い合った。

【プロ入りする息子に伝えたこと】

中学卒業を控えた宮城のもとには、全国の強豪校からオファーが届いた。しかし、「愛する故郷の沖縄を背負って野球に取り組んでほしい」という父の強い気持ちを汲み、県内の強豪校である興南高校に進学した。



公演を行なった時の亨氏 photo by Junichi Shiratori





入学して間もない2017年７月には、１年生ながら沖縄県大会決勝で公式戦初マウンドに上がる。そこで完投勝利を挙げ、チームの甲子園出場に貢献した。夢の舞台では、初戦で智弁和歌山の前に屈し、涙に暮れた。

翌年も宮城は、エースとしてチームを２年連続の甲子園に導く。そして迎えた最後の夏は、県大会の決勝で沖縄尚学と対戦。延長13回、宮城が投げた228球目が押し出し四球となり、７対８で敗退した。

３年連続の甲子園出場は叶わなかったが、最速149キロの速球と切れ味鋭いスライダーを操るサウスポーとして力が認められ、U−18日本代表に選出された。佐々木朗希（ドジャース）、奥川恭伸（ヤクルト）らと「U−18ワールドカップ」を戦い、３試合に登板して防御率1.04という成績だった。

そして宮城は2019年のドラフト会議で、オリックスからドラフト１位を受けて入団。２年目の2021年に13勝を挙げて新人王を手にすると、チームのリーグ優勝にも貢献した。その年から３年連続２桁勝利をマークするなど活躍を続けている。

「僕は大弥に、『自分で自分のことをすごいと思ってしまったら、そこからのレベルアップは臨めない。どんな時も向上心を持ち続けなければならない』と伝えたことがあるんです。ダルビッシュ有投手（パドレス）も、ベテランと呼ばれる年齢に差しかかっても、変わらずにレベルアップを続けていますよね。

大谷翔平選手（ドジャース）や、大弥もオリックスで一緒にプレーした山本由伸投手（ドジャース）なども、コンディションの良し悪しに関わらず安定したピッチングでチームの勝利に貢献できている。これからも地道な努力を続けて、ベテランと呼ばれる30代に差し掛かった頃に、『大弥の理想の投球を見つけてもらいたい』との思いで、活躍を見守っています」

【お世話になった地域の人たちへの恩返し】

そう話す亨氏は、沖縄県宜野湾市にスポーツ用品店を開業。2022年６月には息子と共同で「貧困を理由に夢をあきらめることがないように」との思いをこめた「一般社団法人宮城大弥基金」を設立し、かつて宮城家が悩まされた高額な遠征費や用具購入費用の支援を行なっている。

昨年３月には、元チームメイトの山本の計らいもあって、基金のサポートを受ける11名が、東京ドームで行なわれたドジャースvsカブスのメジャー開幕戦を観戦した。トップレベルのプレーを間近で見た経験は、かけがえのない時間になった。

「これまでに多くの子どもたちと関わる機会がありましたが、家庭の事情で野球をやめてしまう少年・少女たちもたくさん見てきました。なかには、そのあとに間違った方向に進んでしまう子もいて、歯がゆい思いをしてきました。僕らが全力で野球を続けられるようなサポート体制を整えることで、夢をあきらめざるを得ない子供たちを少しでも減らせたらと思っています。

これまで、たくさんの方にお世話になったおかげで大弥の活躍があると思っています。地域の皆さんに成長させてもらって、今の僕たちがある。それらを今度は、地域に還元できたらと思います」

宮城が中学３年時に誓い合った"恩返し"を、今後も継続していく。

最後に亨氏は、３月５日に幕を開けるWBCを戦う息子に対して、次のようにエールを送った。

「これまで、たくさんの厳しい状況に直面しましたが、夢をあきらめさせることなく好きな野球をやらせてあげて本当によかった。WBCは一流の選手同士が戦う世界なので、厳しい状況に陥ることもあるかもしれませんが、活躍を信じています。そして、その姿を見た子供たちに、夢を追いかける大切さを感じてもらえたら、これ以上うれしいことはありません」

父の思いも背負ったプロ７年目のサウスポーが、世界一を目指してマウンドに上がる。

【取材協力】

風来坊株式会社

鰐川せりな 秋山高志