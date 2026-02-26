TWICE・ジョンヨン、薬による体重増加乗り越え第2の全盛期到来か…シャープさ取り戻した近況に反響

TWICEのジョンヨンが、第2の全盛期とも言えるビジュアルで注目を集めている。

ヘアスタイルの変化と、いっそう引き締まったフェイスラインに、ファンから称賛の声が相次いだ。

≪写真≫ジョンヨン、シャープさ取り戻した“第2の全盛期”

ジョンヨンは2月24日、自身のインスタグラムを更新。「TWICE with Jimmy Fallon」というコメントとともに、複数の写真を公開した。

これに先立ち、TWICEは現地時間23日、米NBCの人気トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演し、ヒット曲『Strategy』をパフォーマンス。現地メディアでもその様子が報じられ、グローバルな存在感を改めて印象づけた。

今回の投稿がより大きな関心を集めているのは、過去に体調の変化があったためだ。ジョンヨンは2020年、首の椎間板ヘルニアの手術を受けた後、ステロイド薬の副作用により体重が増加したことを公表。その後も体重の変化に伴うビジュアルの変化が話題に上ることがあった。

そうした経緯を知るファンにとって、今回公開された姿は一層印象深いものとなったようだ。コメント欄には「これ以上完璧なビジュアルはない」「あなたに匹敵する美しさはいない」「完璧な女性がここにいる」「最近のビジュアルがすごい」「前髪がとても似合っている」など、絶賛の声が並んでいる。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

（写真提供＝OSEN）ジョンヨン 2024年7月撮影

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。