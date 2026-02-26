BTS・JUNG KOOK、深夜の飲酒ライブで本音爆発…“喫煙”過去も暴露「会社が大騒ぎになる」

BTSのJUNG KOOKが、飲酒ライブ配信で胸の内を明かした。

JUNG KOOKは、2月26日午前3時40分頃に個人でライブ配信を実施した。

【写真】JUNG KOOK、配信で本音ポロリ「会社は何してるの？」

JUNG KOOKは午前5時ごろまで約1時間20分にわたり、ファンとコミュニケーションを取った。配信中、酒に酔った様子のJUNG KOOKは「タバコを本当によく吸っていた。でも努力してやめた」と明かし、「こういうことも全部話したい。でも、これを話した瞬間に会社が大騒ぎになる」と語った。

（画像＝Weverse）

さらに、所属事務所BIGHIT MUSICに言及しながら、「ただイライラする。やりたいように生きる。会社のことも知らない」と発言。一方で「その代わり、大切なものは失いたくない」と、胸の内を打ち明けた。

また、配信中には同席していた知人に対し中指を立てるしぐさを見せたり、俗語を口にする場面もあった。ファンがこれを止めようとし、配信終了を勧めると、「あれこれ指図しないで」と応じた。

その後、JUNG KOOKはファンコミュニティを通じて「これからは自分の人生を自分のやり方で生きていくので、応援してほしい」というメッセージを残した。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。