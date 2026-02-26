「機動戦士Zガンダム」より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」が2月27日16時より予約開始
【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.】 2月27日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：18,700円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月27日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は18,700円。
本商品は「機動戦士Zガンダム」に登場するパプテマス・シロッコが開発した大推力可変モビルアーマー「メッサーラ」をROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.シリーズで立体化したもの。
モビルスーツ時、全高約230mmで劇中の巨大感が表現され、巨大なメイン・スラスターと特徴的なシルエットが再現されている。リアル頭身の立体物史上初の差し替えなし変形甲機構を搭載し、胴体の引き出しギミックにより、設定画のプロポーションと、より人体的に描かれたアニメ劇中内のプロポーションの両立している。
腕部収納式クローの開閉可動や前腕部のビーム・サーベル格納ギミックなども採用されている。
【商品情報公開】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) February 25, 2026
『#機動戦士Zガンダム』より
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」の詳細公開！
📌https://t.co/eEnmIAiTut
リアル頭身の立体物史上初の差し替えなし変形機構を搭載！
魂ウェブ商店にて2月27日16時より予約受付開始！#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 pic.twitter.com/yCcOcQx9WX
(C)創通・サンライズ