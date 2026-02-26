【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.】 2月27日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：18,700円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月27日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は18,700円。

本商品は「機動戦士Zガンダム」に登場するパプテマス・シロッコが開発した大推力可変モビルアーマー「メッサーラ」をROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.シリーズで立体化したもの。

モビルスーツ時、全高約230mmで劇中の巨大感が表現され、巨大なメイン・スラスターと特徴的なシルエットが再現されている。リアル頭身の立体物史上初の差し替えなし変形甲機構を搭載し、胴体の引き出しギミックにより、設定画のプロポーションと、より人体的に描かれたアニメ劇中内のプロポーションの両立している。

腕部収納式クローの開閉可動や前腕部のビーム・サーベル格納ギミックなども採用されている。

(C)創通・サンライズ