TOKYOチューリップローズ春限定♡あまおう苺香る新作ストロベリーバター登場

華やかな見た目で人気のスイーツブランドTOKYOチューリップローズから、春限定フレーバーが登場します。今回発売されるのは、甘くジューシーな苺とバターのコクを組み合わせた「チューリップローズ ストロベリーバター」。花束のような可愛らしさと贅沢な味わいが楽しめる、春のギフトにもぴったりのスイーツです♡

春限定ストロベリーバター登場

ブランド代表作「チューリップローズ」から、春だけのプレミアムフレーバー『チューリップローズ ストロベリーバター』が登場します。

国産苺の中でも濃い甘さと果汁の多さで知られる“あまおう苺”を使用し、苺とバターの生食感ショコラクリームをたっぷりとしぼりました。

春色に焼き上げたフランス産発酵バター香る花びらラングドシャクッキーとの組み合わせが楽しめます。

ジューシーな苺の香りと、とろけるバターのコクが重なり合う贅沢な味わいが魅力です。

ギフトにもおすすめの花スイーツ

花が咲いたような華やかなデザインは、春の贈り物にもぴったりです。卒業や入学、就職祝いなどの節目のギフトとしても喜ばれます。

また、誕生日などの特別な日の贈り物としてもおすすめで、LINE上で手軽に贈れる「LINEギフト」にも対応しています。

大切な人へ花束を贈るような気持ちで選べる、特別感のあるスイーツです。

商品情報

チューリップローズ ストロベリーバター

価格：6個入1,404円(本体価格1,300円)

発売日：2026年3月1日(日)～5月下旬ごろまで

※表示の価格は参考小売価格です。

春だけの特別な味わいを楽しんで

苺の甘酸っぱさとバターのコクが重なり合うチューリップローズ ストロベリーバターは、春だけの特別な味わいが楽しめる一品です。

見た目も華やかなので、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり♪

春の訪れを感じるスイーツタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♡