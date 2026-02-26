◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール1日目（25日、沖縄・那覇）

キャンプ中継の新企画、田中瑛斗投手が新加入選手を紹介する「エイトピア」のコーナーに松本剛選手が登場しました。松本選手は日本ハムからFA移籍してきた外野手で、田中投手にとっては日本ハム時代の6歳年上の先輩でもあります。

「なんかいっつもさみしがり屋かなんか分からないですけど、風呂行きたい、サウナ行きたい、飯行きたい、とか僕ばっかり誘ってくるんですよ。かわいい先輩です」と暴露した田中投手に対し、松本選手は恥ずかしそうにしながらも、「僕一人でお風呂入っているより、隣に瑛斗とか、ジョージ（佐々木俊輔＝帝京の後輩）がいた方が、誰か来たときに話しやすいじゃないですか」と説明。「むこうも僕一人だと話しかけづらいだろうし。でも、瑛斗がいると、ピッチャーが来てもしゃべれる、結構仲良く徐々になっていると思います」とチームに早くなじむために田中投手の力を借りているとしました。

また、坂本勇人選手や丸佳浩選手といったベテラン勢が、新加入の選手が早くなじめるように気を使ってくれていると感謝の言葉も口にした松本選手。「素の松本剛」はまだ出せていないようですが、打撃の調子とともに、徐々にそちらもギアを上げていきたいと語りました。