大和ハウスプレミストドーム（札幌市豊平区）で３月に開かれる人気アイドルグループ「嵐」の活動終了前の公演を控え、札幌市内の宿泊施設の需給が逼迫（ひっぱく）し、料金も高騰している。

国立大入試の後期日程と重なる中、受験生向けプランや交通機関の増便などの対策が進んでいる。（平井翔子）

「シングルルーム、素泊まり１人１泊７万７０００円」「カプセルホテル、素泊まり１人１泊４万７８００円」――。大手宿泊予約サイトで、嵐の札幌公演が予定される来月１３〜１５日を検索すると、今月１９日時点で空きはほとんどなく、通常料金の数倍〜１０倍近くに跳ね上がったプランが目立った。

市内の主要２６ホテルでつくる「札幌市内ホテル連絡協議会」によると、嵐の公演日程が発表された昨年１１月下旬から宿泊予約が殺到。例年この時期のホテル稼働率は８〜９割だが、今年はほぼ満室の状態だという。

影響は受験生にも及ぶ。市内の北海道大学と北海道教育大学では後期日程の試験が公演と同時期の１２日に行われるためだ。同協議会によると、１１〜１２日はまだ空室があるが、受験日前から連泊したり保護者が同伴したりするケースもあり、条件に合う宿泊先の確保や費用の負担は大きい。秋元克広市長は昨年１１月の定例記者会見で「受験生が困らないよう、場合によってはホテル業界にもお願いする」と、配慮を求める姿勢を示していた。

部屋確保「受け皿に」

受験生をサポートしようと、札幌圏の宿泊施設などでは手頃なプランや、受験勉強に配慮した環境づくりを進めている。

新千歳空港国際線ターミナルビル内のホテル「ポルトムインターナショナル北海道」は３月１１日はツインルーム５０室、試験当日は同１５室を確保した。受験票の提示を条件に利用でき、試験会場に持参できる軽食も用意する。同ホテル担当者は「札幌市内での宿泊が難しい受験生にとって、受け皿になれれば」と話す。

札幌市内の不動産業「恒志堂」は、４月開業を予定していた同市東区内の民泊施設の整備を前倒しで進め、受験票の提示を条件に３室を貸し出すほか、運営する同市手稲区内のホテル１０室を提供する。１室１泊５９００円（税込み）で、１月上旬に予約を開始すると、間もなく満室になったという。同社の佐藤元春代表取締役（５０）は「受験生が本来の力を発揮できるように安心できる宿泊環境で後押しすることは、地域貢献にもなる」と話している。

交通機関も分散化に力

交通機関も、観客が札幌市内に宿泊せず当日中に帰宅したり、道内の他地域へ移動したりできる宿泊需要の分散化を図る態勢づくりを進めている。

格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーションは、３月１３〜１６日、関西―札幌（新千歳）線の深夜臨時便を計３往復運航する。公演終了後でも利用しやすいよう、新千歳空港発の時間は午前２時に設定した。また、ＪＲ北海道は、札幌市外に宿泊する人や沿線住民の帰宅手段を確保するため、１３〜１５日に札幌駅午後１０時５分発の特急「カムイ」を運行する。１３、１４日は同駅午後１１時１６分発の特急「ライラック」も運行する。

洞爺湖温泉観光協会は、札幌市内で宿泊先の確保が難しい観客の受け皿になろうと、公演終了後に札幌から洞爺湖温泉の主要ホテル４か所へ向かう深夜バス計３便を運行する（定員各４０人）。通常は片道３７００円のところ、特別運賃として１人１０００円に設定した。今月１９日現在、各便とも約半数の座席が予約可能という。