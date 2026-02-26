「不二家」新キャラクターの“お菓子＆グッズ”が登場！ ドッグやゆかいな仲間たちをデザイン
「不二家」は、2月27日（金）から、新キャラクター「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」をデザインした新作お菓子とグッズを、全国の店舗や一部レストランなどで順次発売する。
【写真】ギフトにぴったり！ シール付きの「ペコちゃんギフトバッグ」も
■1月にデビューした新キャラクター
今回発売されるのは、今年の1月に「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」としてデビューした、新キャラクターたちが描かれた新商品。
「ペコちゃんギフトバッグ」は、持ち手付きのボックスに「不二家」のお菓子と名前シール1枚を詰め合わせたセット。表面にペコちゃんとポコちゃんが、裏面にドッグをはじめとする新キャラクターたちがデザインされている。
また、ひとつで苺クリームとミルキークリームの2種類の味わいが堪能できるスイーツ「苺づくしのミルキーシュークリーム」も用意。洋菓子商品では初登場となる新キャラクターが描かれた楽しいパッケージとなっている。
さらに、カラフルな色合いとミルキーフラワー形がかわいい新作グッズ「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちアクリルチャーム」も販売予定で、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」がデザインされた全6種類がそろう。
【写真】ギフトにぴったり！ シール付きの「ペコちゃんギフトバッグ」も
■1月にデビューした新キャラクター
今回発売されるのは、今年の1月に「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」としてデビューした、新キャラクターたちが描かれた新商品。
「ペコちゃんギフトバッグ」は、持ち手付きのボックスに「不二家」のお菓子と名前シール1枚を詰め合わせたセット。表面にペコちゃんとポコちゃんが、裏面にドッグをはじめとする新キャラクターたちがデザインされている。
さらに、カラフルな色合いとミルキーフラワー形がかわいい新作グッズ「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちアクリルチャーム」も販売予定で、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」がデザインされた全6種類がそろう。