宇宙での生活を切り口にさまざまな事業展開について考えるイベントが、福岡県久留米市であった。市内外から出展者や来場者ら約80人が参加し、新たなビジネス創出に向けてアイデアを出し合った。

従来の宇宙工学を中心としたビジネスだけでなく、裾野の広い「宇宙での衣食住」に焦点を当てることで新たな事業化のきっかけになればと市が企画。6日にあったイベントでは、有識者らによる講演や、「宇宙日本食」の開発に取り組む企業などによるトークがあった。

13事業者が出展したブースでは「ビジネス創出セッション」が行われた。各事業者の代表が司会者とやりとりする形で既存商品の宇宙での活用を探り、来場者と情報交換した。

「魚久精肉総本店」（久留米市）は、調理済みのホットドッグの具材をパックにしたミールキット商品を紹介。司会者は「ナイフやフォークが要らず、開封したら簡単に食べられる。アレンジができる点も宇宙食に向いている」と太鼓判を押した。同店の中村拓也副代表は「他の事業者とのコラボによる事業拡大の可能性を感じた。ミールキットは宇宙食だけでなくアウトドアや災害時の非常食にも活用できる」と発想を膨らませていた。

