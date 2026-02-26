セリエAで唯一、CLで決勝T進出を決めたアタランタ。（C）Getty Images

写真拡大

　現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、セリエAのアタランタが、ブンデスリーガのドルトムントと対戦した。

　敵地での第１レグは０−２で敗れているアタランタは、５分にジャンルカ・スカマッカ、45分にダビデ・ザッパコスタが得点を挙げ、前半でアグリゲートスコアを２−２とする。

　後半に入って57分、マリオ・パシャリッチのゴールで一歩前に出るも、75分に被弾。それでも、90＋８分にニコラ・クルストビッチがエリア内でファウルを受けてPKを獲得し、キッカーのラザル・サマルジッチが確実に仕留め、これが決勝点に。２戦合計４−３と激闘を制した。

　前日にインテルがノルウェーのボデ／グリムトに敗れ、同日にはユベントスがトルコのガラタサライに敗戦。大逆転劇を演じたアタランタがイタリア勢で唯一、CLで生き残ると、SNS上では次のような声が上がった。
 
「アタランタ不気味すぎる」
「奇跡のベスト16進出」
「やばすぎ」
「セリエAの希望」
「すげえ！」
「まさかの展開やな」
「なにがあったの」
「セリエ全滅かと思ったら」
「素晴らしい！」

　欧州最高峰の舞台で、意地を見せた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」

 