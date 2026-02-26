「なにがあったの」「セリエAの希望」０−２から４−３の大逆転劇！ 驚きの展開にファン騒然！「やばすぎ」【CL】
現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、セリエAのアタランタが、ブンデスリーガのドルトムントと対戦した。
敵地での第１レグは０−２で敗れているアタランタは、５分にジャンルカ・スカマッカ、45分にダビデ・ザッパコスタが得点を挙げ、前半でアグリゲートスコアを２−２とする。
後半に入って57分、マリオ・パシャリッチのゴールで一歩前に出るも、75分に被弾。それでも、90＋８分にニコラ・クルストビッチがエリア内でファウルを受けてPKを獲得し、キッカーのラザル・サマルジッチが確実に仕留め、これが決勝点に。２戦合計４−３と激闘を制した。
前日にインテルがノルウェーのボデ／グリムトに敗れ、同日にはユベントスがトルコのガラタサライに敗戦。大逆転劇を演じたアタランタがイタリア勢で唯一、CLで生き残ると、SNS上では次のような声が上がった。
「アタランタ不気味すぎる」
「奇跡のベスト16進出」
「やばすぎ」
「セリエAの希望」
「すげえ！」
「まさかの展開やな」
「なにがあったの」
「セリエ全滅かと思ったら」
「素晴らしい！」
欧州最高峰の舞台で、意地を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
