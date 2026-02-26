ミュージシャン・俳優のGACKTさんが、自身のXを更新。

「欲」について、自身の考えを綴りました。



【写真を見る】【 GACKT 】 「欲深くていい。それが行動に変わるなら」「欲を持っていることがダメじゃないと、オマエの行動で示せ。」「最高の結果で。」





GACKTさんは「『欲が強いことってダメですか？』後輩から、そんな質問をされた。」と、投稿。



続けて「『なんで？』そう聞き返すと、『親から欲を抑えて生きろって昔から言われてます』と返ってきた。」と、綴りました。



そして「確かに日本には、【欲が強い＝悪】という空気がある。」「だが、本当にそうか？ ボクはそう思わない。」「欲がない人より、欲が強い人の方が動く。動くから続く。続くから結果に近づく。」「つまり【欲】は、結果を導くための【ツール】だ。」と、記しました。







GACKTさんは「一方で、欲が弱いことを美徳のように語る人もいる。」と、投稿。



続けて「だがそれは、【動かない自分を正当化する言葉】にも聞こえる。」「動かなければ、誰にも迷惑をかけない。トラブルも起きない。失敗もしない。」「だが、何も残らない。」と、記しました。



そして「欲深くていい。それが行動に変わるなら。その行動が誰かのためになるのなら。」と、綴りました。







GACKTさんは「欲は【行動の燃料】だ。だが、燃やせない人間にはただの重いガソリンになる。」「欲が問題なんじゃない。【扱えないこと】が問題だ。」と、投稿。



続けて「欲を持っていることがダメじゃないと、オマエの行動で示せ。」「最高の結果で。」と、その思いを綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】