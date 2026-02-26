中井亜美、首傾げポーズの背景明かす「わずかなミスがあって…」
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が、26日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。話題となった演技後の首を傾げるポーズをした背景を語った。
【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美
番組では今大会の中井の活躍をVTRでまとめ、出演者が祝福。中井はフリーの演技直後に見せた首を傾げるポーズの背景について質問を受けた。
五輪史上最年少でトリプルアクセルを成功させた中井だったが、「ほんのちょっとわずかなミスがあった」という。「ほんのわずかなミスで順位が大きく変わるので不安な気持ちだったり、メダル届いたかなという気持ちだった」と首を傾げた当時の心境を語った。
このポーズは日本中で話題を呼び「友だちが真似したり、SNSで流れてくるのでびっくりしました」と反響に驚いた様子を見せていた。
