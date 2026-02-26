3月に開幕するWBCに出場する侍ジャパンの宮崎合宿が終了した。選手以外で精力的に活動していたのが俳優の渡辺謙さんだった。渡辺さんは自他共に認めるタイガースファンだが、今回はWBCをライブ配信する「Netflix」の2026WBCアンバサダーという肩書きで監督や選手に手応えを聞き回った。2026年2月24日の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は、3日間の取材活動を終えた渡辺さんが早速、取材の成果を披露した。

「井端（弘和監督）さんに聞いたら1試合ごとにキャッチャーは代えていくかもしれない」

MCの青木源太さんは「甲子園もそうですが、最近野球の現場に謙さんがいるのはどんどん自然になってきましたね」と言われた渡辺さんは「まあ、趣味なのか仕事なのかわかりませんが」とまんざらでもなさそうな表情だった。

番組は、阪神ファンにとって佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎の3選手に期待が集まると報じる。渡辺さんは「坂本君にも聞いたが、とにかく今はデータ野球なので相手チームのデータ、それとピッチコムという新しいスタイルのサインシステムで頭がパンパンらしいんですよ。井端（弘和監督）さんに聞いたら1試合ごとにキャッチャーは代えていくかもしれないそうです。佐藤君も森下君もメジャー組が来た後にどこにどうやって出るのか。この辺が楽しみであります」と取材の成果を披露していた。

山本由伸の球を受けるのは若月捕手!?

コメンテーターのブラックマヨネーズ吉田敬さんは「僕も阪神ファンなんで、山本由伸投手の球を受けてる坂本誠志郎捕手、山本さんをリードする坂本さん見たいなという気持ちはありますね」と話すと、渡辺さんは「たぶん、（捕手は）若月（健矢）君になると思います。オリックス時代にバッテリー賞もとっている2人なんで」と話した。

青木さんからチームの状態を聞かれた渡辺さんは「みんなトップレベルの選手たちなのでチームワークというより自分の（心身の）状態をあげていくということに注力していましたね。どっちみちメジャーの選手が来たら上にごそっと来てしまうので」と話し、侍ジャパンと一心同体となっていた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）