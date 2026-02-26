２１日、海南省万寧市の日月湾にある造波プールでサーフィンを体験する観光客。（万寧＝新華社配信）

【新華社海口2月26日】中国海南省万寧市の日月湾では春節（旧正月）連休中、観光客らが造波装置を備えたプールでサーフィンを楽しんだ。

北京から訪れた田田（でん・でん）さんは「プールの人工波は安定していて、初心者にも優しく、安全」と笑顔で話した。サーフィンは5回目で、初めは立ち上がるのが目標だったが、今はより遠くまで、長く乗ることを目指しているという。

日月湾は国内屈指のサーフィンスポットで、毎年多くの愛好家が集まるほか、サーフィン中国代表のトレーニング拠点にもなっている。プールは2025年11月に中国初のオリンピック級の造波プールとして営業を開始した。

プールと一体運営されている中旅逐浪リゾートホテルの毛琴（もう・きん）さんによると、人工波は0.3〜2.7メートルの波を正確に発生させ、23種類の波形を作る。初心者だけでなく、プロ選手にも全天候型で高水準のトレーニング環境を提供している。連休中は多くの観光客にサーフィンの楽しさを体験してもらうため、初心者向けの波を増やした。毎日300〜400人が訪れ、基礎コースは満員になったという。（記者/劉博）

