『ポケモン』30周年で企業協力に注力 プロ野球12球団・ANA「ポケモンジェット」年内3機就航で約10年ぶり国内線
ゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念した記者会見「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が26日、都内で開催された。株式会社ポケモン代表取締役COO宇都宮崇人らが参加し、30周年を迎えての今後の展望やANAやプロ野球12球団などの企業コラボを発表した。
【写真】阪神タイガースのユニフォームを着たピカチュウたち
この記者会見は、1996年2月27日にゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えることを記念して行われたもので、全日本空輸株式会社、日本プロ野球との30周年を記念した取り組みについて発表。会見には日本プロ野球12球団のユニホームを着用したピカチュウの登壇や、読売ジャイアンツ・田中将大選手からのお祝い映像の放映、俳優・高杉真宙、山本美月、永尾柚乃、お笑い芸人・レインボーのジャンボたかおと池田直人がゲスト出演したトークが行われた。
ANAと新たなタイアップ企画を開始。ポケモン社とはこれまでに1998年に世界初の「ポケモンジェット」就航以来、さまざまな企画を実施しており、「ピカチュウジェットNH」「イーブイジェットNH」運航など、これまで計8機の機体塗装をしてきた。今回はポケモン30周年の節目を記念して再び「ポケモンジェット」の名を冠した特別塗装機3機を2026年中に順次就航させることを決定した。
新たに就航する3機は『ポケモン』シリーズの原点となる赤・緑・青の3つのカラーをテーマとした機体で、1号機「ポケモンジェット赤」（ボーイング787-8）国内線、2号機「ポケモンジェット緑」（ボーイング787-9）国際線、3号機「ポケモンジェット青」（ボーイング737-800）国内線を投入。国際線および約10年ぶりに国内線でも就航する。
3機はそれぞれ赤・緑・青のカラーをモチーフに具体的な塗装デザインや就航時期などの詳細は5月に発表。特別塗装機の就航だけでなく、さまざまな企画を実施していく。
プロ野球12球団との企画は特定の球団だけでなく、シーズンを通して選手やファンを盛り上げる。「ポケモンベースボールフェスタ」として実施し、球団ユニフォームを着たピカチュウたちが盛り上げていき、ゲーム『ポケモンGO』とのコラボでは特別なコンテンツを提供する。
日本オリンピック委員会との企画は、ポケモンがJOCキッズスポーツアンバサダーに就任し、アスリートたちを応援。サッカーはエースバーン、テニスはにゃおは、空手はダゲキ、フェンシングはネギガナイトなど、各スポーツを「応援ポケモン」たちが盛り上げていく。
このほか、イオン、サントリー、Yahoo!Japanがパートナー企業として協力。ポケモン30周年の節目となり、ポケモン社の代表取締役COO宇都宮は「ポケモンは色あせることなく世界中で愛されて続けている。151匹だったポケモンたちは、現在は1025種類となります。誰かにとってのポケモン、パートナーです。それを支えてくれた皆さまと一緒に30周年を盛り上げていきます」と伝えた。
