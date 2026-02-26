２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭弱のドル高・円安で推移している。



２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３７銭前後と前日に比べ５０銭強のドル高・円安で取引を終えた。日銀の早期追加利上げ観測の後退から欧州市場で１５６円８２銭まで上伸する場面があったものの、ニューヨーク市場では上げ一服となった。



この日の東京市場のドル円相場は上値の重い展開。前日に約２週間ぶりのドル高・円安水準をつけたことで持ち高調整の動きが出やすいほか、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感が根強いようだ。午前に予定されている日銀の高田創審議委員の講演を見極めたいとのムードもあるなか、午前９時４０分すぎには一時１５５円９７銭まで伸び悩んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円３７銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS