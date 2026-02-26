ベスト16が出そろう! 昨季王者パリSG、最多優勝レアル・マドリーらが突破を決める:CL決勝T・PO第2戦2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦2日目が25日に開催され、ベスト16が出そろった。
昨季王者のパリSGはモナコとのホームゲームを2-2で終え、2戦合計スコア5-4で勝利。最多15回の優勝を誇るレアル・マドリーは本拠地でベンフィカを2-1で下し、2試合合計3-1で突破を決めた。
また、アタランタはホームでドルトムントを4-1で撃破し、2戦合計4-3と逆転。ガラタサライは敵地でユベントスと戦い、延長戦の末にトータルスコア7-5で16強入りを果たした。
この結果、パリSG、レアル、アタランタ、ガラタサライに、アトレティコ・マドリー、ボデ・グリムト、レバークーゼン、ニューカッスルを加えた8チームがプレーオフを突破。リーグフェーズトップ8のアーセナル、バイエルン、リバプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスター・シティを合わせた16チームで決勝トーナメント1回戦が行われる。ラウンド16の抽選会は27日に実施される予定だ。
以下、25日の試合結果
【決勝トーナメントプレーオフ】
[第2戦]
2月25日(水)
アタランタ 4-1 ドルトムント
※2戦合計4-3でアタランタが勝利
ユベントス 3-2 ガラタサライ
※2戦合計7-5でガラタサライが勝利
パリSG 2-2 モナコ
※2戦合計5-4でパリSGが勝利
R・マドリー 2-1 ベンフィカ
※2戦合計3-1でR・マドリーが勝利
