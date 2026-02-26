コクのあるバターじょうゆと玉ねぎの甘みが相性抜群！「玉ねぎハンバーグのバターじょうゆソース」
長期保存ができて、あると安心な食材の一つ玉ねぎ。スープやカレー、煮物、炒め物など幅広いおかずの名脇役として重宝しますよね。でも、基本的には脇役にしてしまいがち。もちろんそれもいいのですが、たまには玉ねぎが主役のおかずもありかも。
【画像を見る】慌ただしい日の神レシピ！ 炒めるだけの「成形しない！ハンバーグライス」
『３分クッキング』2026年3月号の巻頭特集は、「たっぷり食べられる34レシピ 玉ねぎが主役のおかず」 。玉ねぎは調理方法によってシャキシャキ食感だったり、とろりととろけたり、いろんな味や食感が楽しめます。主役にしてあげることで、そうした「玉ねぎらしさ」を味わってみるのはいかがでしょうか？
今回は、特集の中でも特に気になった「玉ねぎハンバーグのバターじょうゆソース」を作ってみることにしました！
■リング状の玉ねぎが見た目も楽しい
「玉ねぎハンバーグのバターじょうゆソース」
材料（2人分）
玉ねぎ……1個（200g）
（小麦粉適量）
肉だね
・合びき肉……150g
・パン粉……大さじ4
・マヨネーズ……大さじ2
・塩……小さじ1/4
・こしょう……少々
しょうゆ、みりん……各大さじ1
ベビーリーフ……適量
●油、バター
作り方
1 玉ねぎは4等分の輪切りにし、外側2〜3枚を残して中央部分をくりぬき、根元を除いてみじん切りにする（約80g）。残りのリング状の玉ねぎは小麦粉を全体にまぶす。
2 ボウルにみじん切りにした玉ねぎ半量、肉だねの材料を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。リング状の玉ねぎに肉だねを詰め、平らにならす。
3 フライパンに油小さじ1を熱し、2を並べる。2分ほど焼いてこんがりとしたら返し、水大さじ5をふってふたをして8分ほど蒸し焼きにし、器に盛る。
4 3のフライパンをきれいにし、バター10gを熱して溶かし、残りのみじん切りの玉ねぎを入れてしんなりとするまで炒める。しょうゆ、みりんを加えて混ぜながら煮立たせ、3にかけてベビーリーフを添える。
◇◇◇
リング状のインパクトある見た目とバター醤油のガツンとくる味で、視覚も味覚も刺激してくれて食べ応え満点！コクのあるソースが玉ねぎの甘さと絡んで相性抜群です。定番メニューのハンバーグですが、こうしてちょっと工夫するだけで一気にマンネリ打破できちゃいます♪
リングにも肉だねにもソースにも玉ねぎを使用しているので、栄養もしっかり！玉ねぎのみずみずしさで重くなりすぎないのも嬉しいですよね。玉ねぎが安く手に入ったときや少し気分を変えたいときに、ぜひ作ってみてください。
調理、文＝月乃雫
